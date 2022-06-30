Фареры разгневали Британию, разрешив российским судам ловить рыбу в ее водах – СМИ

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Фарерские острова отказались разорвать договор о рыболовстве с РФ, чем спровоцировали острую реакцию руководства рыбных хозяйств Великобритании. Об этом сообщает Daily Express.
В соответствии с соглашением, Россия имеет право на вылов 75 тысяч тонн путассу в год в общей специальной зоне Фарерских островов и Великобритании. Как отметила старший советник министерства рыболовства Фарер Улла Ванг, данный договор представляет большое значение для автономии, поскольку 25% всего ее экспорта направляется в Россию.
По данным газеты, промысловая деятельность России в этих водах вызывает глубокое беспокойство у британского руководства и промышленников.
"Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании", – заявил глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт, призвавший британские власти оказать давление на Фареры.
По данным источника газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии на вылов рыбы в своих водах судам под флагом РФ, а также призывает Фареры поступать аналогичным образом. Власти Фарерских островов, в свою очередь, допустили возможность пересмотра договора с Москвой в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". Обычно транспортировка происходила из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.
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