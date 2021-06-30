Лавров пошутил в ответ на просьбу журналиста подвинуться ради удачного фото

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на просьбу турецкого журналиста перейти на другое место во время совместного фотографирования с главой МИД Турции Мевлетом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда министры расположились на фоне государственных флагов, Лаврова попросили встать на специальную отметку на полу, чтобы он не загораживал российский триколор. На это глава МИД РФ ответил шуткой.

"Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать", – сказал Лавров, вызвав смех у журналистов и членов делегаций.

Чавушоглу положительно оценил шутку российского коллеги.

Ранее во время переговоров глав МИД России и Белоруссии журналист перепутал отчество министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, на что тот ответил шуткой. В ходе пресс-конференции представитель СМИ назвал Лаврова Сергеем Владимировичем. Журналист, когда ему указали на ошибку, извинился, а министр в шутливой форме предложил: "Потом можно сказать Владимир Викторович", и указал на руководителя МИД Белоруссии Владимира Владимировича Макея.