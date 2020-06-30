В Раде назвали Зеленского последним президентом Украины

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Украина приближается к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий президент Владимир Зеленский может стать последним лидером страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает RT.

"Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них", – отметил Рабинович.

Он напомнил, что на президентских выборах за Зеленского проголосовали три четверти жителей страны, однако большинство из них уже разочаровалось.

"Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой... И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!" – заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кив заявил, что страну планируют уничтожить. По мнению политика, ей уготована роль "актива и колонии". Он отметил, что реализация плана будет осуществляться с помощью агрессивных акций праворадикальных и националистических сил.