В Черноморском флоте оценивают возможность подъема судна ВМС Украины "Донбасс"

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Возможность подъема корабля управления военно-морских сил Украины "Донбасс" оценивается специалистами Черноморского флота, сообщает ТАСС.

"Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема судна, запущены водоотливные средства", – отметил представитель Южного военного округа (ЮВО).

Он добавил, что обнаруженные в судне пробоины были заделаны, на данный момент устанавливаются причины затопления. После этого специалисты сообщат о возможности и способе подъема корабля.

По словам одного из руководителей водолазных работ, целью затопления корабля стало нанесение ущерба портовой инфраструктуре Мариуполя.

24 мая Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря.

Уточняется, что гидротехнические сооружения и навигационное оборудование на подходах и в акватории порта Мариуполя были приведены в рабочее состояние.

20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 боевиков батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

