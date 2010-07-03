Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Генеральный секретарь назначил Татьяну Валовую новым генсеком офиса ООН в Женеве", – сказал он. Генсеком ООН назначен бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш.

Хак отметил, что Валовая заменит на этом посту датчанина Михаэля Меллера. Россиянка имеет хорошую базу знаний в области журналистики, дипломатии и государственной службы. В настоящее время Валовая является министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

С 1999 по 2012 год Валовая занимала должность заместителя директора и директора департамента международного сотрудничества в аппарате правительства России. Валовая является доктором экономических наук, она училась на факультете международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

