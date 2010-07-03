Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

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Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора. Решение приняли депутаты верхней палаты парламента страны, передает РИА Новости.

Статус Назарбаеву присвоили за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".

Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году Назарбаеву исполнится 79 лет. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

20 марта депутаты сената парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. В этот же день депутаты приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан.