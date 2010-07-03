Пушков высмеял слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"

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Заявление действующего украинского президента Петра Порошенко о "святом украинском гражданстве", о котором, по его мнению, мечтают все россияне, высмеял член Совета Федерации Алексей Пушков.

В Twitter сенатор написал, что в фантазиях Порошенко "Украина – сказочная страна, где лучше, чем в России".

Пушков добавил, что не знает людей, желающих получить украинское гражданство. "Бабченко (журналист Аркадий Бабченко. – Прим. ред.) был, думаю, последним. После него уже никого не осталось", – заключил он.

На минувшей неделе Владимир Путин своим указом упростил получение паспортов РФ для жителей Донбасса. Вскоре после подписания документа он заявил, что таким же порядком в будущем, возможно, воспользуются все украинцы, желающие сменить гражданство.

В свою очередь, выигравший президентские выборы на Украине Владимир Зеленский сказал, что готов предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, прежде всего – россиянам.

