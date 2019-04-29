Washington Post подсчитала, сколько раз в день лжет американский президент

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Дональд Трамп за 828 дней на своем посту сделал более десяти тысяч ложных утверждений, пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что скорость, с которой Трамп лжет, за последние 200 дней резко возросла. Согласно подсчетам, учитывая активность в твиттере, выступления на предвыборных митингах и интервью телеканалу Fox News, в среднем Трамп врет 23 раза в день.

По данным газеты, рекорд был достигнут в апреле, когда в течение трех дней с 25 по 27 апреля, президент США сделал более 170 подобных заявлений.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о том, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерных вооружений. Такое предложение американский лидер сделал накануне в интервью телеканалу Fox News.