Лавров назвал российско-украинские переговоры в Стамбуле продвижением вперед

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Сергей Лавров назвал состоявшиеся в Стамбуле российско-украинские переговоры позитивным продвижением вперед. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это еще не окончательный результат", – подчеркнул министр на полях Третьей конференции глав МИД стран – соседей Афганистана.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла очная встреча делегаций России и Украины. По ее итогам глава делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву. Речь идет как о политических шагах, так и о военных. Он также назвал прошедшие переговоры конструктивными и пояснил, что Россия получила понятно сформулированную позицию Киева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

