Российские военные сбили украинский Су-24 в Ровненской области

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Вооруженные силы РФ сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Ровненской области вблизи украинско-белорусской границы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения спецоперации российские военные сбили 124 самолета, 77 вертолетов и 321 беспилотник Вооруженных сил Украины.

"Уничтожены: <...> 1 752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 640 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 214 зенитных ракетных комплексов.

Ранее Конашенков сообщил, что российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" ракетным ударом уничтожил два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

