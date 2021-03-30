В СВР считают, что европейские чиновники пытаются дискредитировать вакцину РФ от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель пресс-бюро службы внешней разведки Сергей Иванов сообщил, что европейские чиновники принимают меры по дискредитации российской вакцины от COVID-19.

По его мнению, все более гротескные формы приобретает стремление ряда представителей евробюрократии следовать жестким установкам Вашингтона в отношении России.

Недавнее заявление еврокомиссара по внутреннему рынку ЕС Бретона о неприятии российской антикоронавирусной вакцины Иванов считает одним из ярких проявлений сложившейся ситуации.

"Они пытаются пресечь эту нездоровую активность России и принять срочные меры по дискредитации созданной российскими учеными вакцины", – приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела предупредила правительство Австрии об "ответственности" за последствия применения вакцины "Спутник V". Эксперт напомнила, что страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение препарата, не одобренного в Европейском агентстве лекарственных препаратов (ЕМА).