Еврокомиссия предупредила Австрию об "ответственности" за разрешение "Спутника V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела предупредила правительство Австрии об "ответственности" за последствия применения вакцины "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт напомнила, что страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение препарата, не одобренного в Европейском агентстве лекарственных препаратов (ЕМА).

"Однако в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения", – уточнила Лунела.

Как сообщалось ранее, канцлер Австрии Себастьян Курц уведомил о переговорах с РФ по поводу поставок "Спутника V". Ввезти препарат в страну могут ориентировочно с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, австрийский канцлер призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) оперативно допустить российскую вакцину в Евросоюз. Для этого требуется подтвердить безопасность разработки.

