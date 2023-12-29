ЦИК зарегистрировал уполномоченных КПРФ, ДПР и партии "Российский общенародный союз"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Центризбирком России зарегистрировал уполномоченных от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина и разрешил им открыть избирательный счет. Об этом пишет ТАСС.

Политика, который желает баллотироваться в президенты России в 2024 году, выдвинули на съезде партии 24 декабря, а 26 числа он подал свои документы в ЦИК. Начать агитацию он сможет только после открытия специального счета, через который должны оплачиваться все работы в ходе компании.

Кроме того, в этот же день ЦИК также зарегистрировал уполномоченных от партийного кандидата Николая Харитонова, который выдвигается кандидатом на пост президента от КПРФ, и разрешил открыть счет. Уточняется, что выдвинутый 23 декабря на съезде компартии Харитонов подал документы 27 декабря.

Аналогичное решение было принято и в отношении представителей "Демократической партии России", которая выдвинула своего кандидата Ирину Свиридову 25 декабря. Подавшей документы 28 декабря также разрешили открыть специальный счет.

Теперь до 31 января Харитонову нужно будет подать документы на регистрацию. Как представителю парламентской партии ему не нужно будет собирать подписи. Однако двум другим политикам, Свиридовой и Бабурину, нужно будет до конца января собрать 100 000 подписей, при этом на каждый субъект должно приходиться не более 2 500 из них.

27 декабря ЦИК завершил прием документов на президентские выборы от самовыдвиженцев. Предполагается, что прием документов от представителей партий продлится до 1 января 2024 года. Регистрация всех кандидатов должна быть завершена ЦИК до 10 февраля 2024 года.

До этого Избирком зарегистрировал четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР, выдвинувших Леонида Слуцкого, и двух уполномоченных представителей партии "Новые люди", которая выдвинула Владислава Даванкова. Также комиссия зарегистрировала трех уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", которая выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на пост лидера страны.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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