Памфилова рассказала, в каком случае Россия станет сильнее

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Чем успешнее в стране проведут кампанию к президентским выборам, которые пройдут в России в марте 2024 года, тем сильнее станет Российская Федерация. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Элла Памфилова на заседании.

"Желаю успеха всем претендентам на должность президента, потому что это очень важно", – отметила она, добавив, что каждый кандидат своей предвыборной кампанией принесет большую пользу стране.

Ранее зампред комиссии Николай Булаев сообщил, что восемь человек, которых выдвинули политические партии или группы избирателей, уже подали документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в 2024 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, говоря о большом числе потенциальных претендентов на пост российского лидера, назвал его естественным. По его словам, у некоторых претендентов планы реализуемы, у других – нет.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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