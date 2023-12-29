Сенатор Пушков объяснил "болезненным зудом" слова генерала НАТО о войне с Россией

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"Болезненный зуд" военачальников некоторых не слишком больших стран Европы уже становится "поветрием", сказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией.



"Иногда создается ощущение, что, чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем активнее ее руководители рвутся в бой", – написал он в своем телеграм-канале.

Пушков объяснил, что это происходит из-за того, что такие страны знают – вопрос о вступлении в войну с РФ будут решать не они, а другие государства. Он уверен, что страны знают, что РФ на самом деле им не угрожает.

"А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", – резюмировал он.

Ранее Вийнен указывал, что Нидерланды должны каждый год набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что страна должна серьезно опасаться войны и призвал общество подготовиться к этому.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае военной эскалации между НАТО и Россией Финляндия пострадает в первую очередь. Он напомнил, что до этого РФ традиционно рассматривала соседнюю страну как нейтральное и во многом дружественное государство.

Активность НАТО резко выросла, к российским границам переброшены значительные силы из Америки. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России 19 декабря.

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