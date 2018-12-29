РФ и Турция подтвердили соблюдение территориальной целостности Сирии

Россия и Турция подтвердили уважение территориальной целостности Сирии. Об этом представители стран говорили на встрече высокого уровня в Москве, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, обе стороны подчеркнули, что вся работа в Сирии будет проводиться в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности страны, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что решение США о выводе войск из Сирии побудило Турцию подождать с новой операцией в этой стране.
19 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Свое решение он мотивировал тем, что в стране одержана победа над запрещенной в России группировкой "Исламское государство". Как отмечают официальные лица США, вывод контингента численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
Решение Трампа о выводе войск застало врасплох не только союзников Штатов, но и членов американского Конгресса. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против данного шага администрации.
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