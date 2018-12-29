В Госдуме прокомментировали запрет на импорт украинских товаров

В Госдуме прокомментировали то, что в России запретили импорт ряда украинских товаров. Ранее соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что это была необходимая мера.
"Необходимо предпринимать шаги, которые дают преференции нашим производителям и позволят по тем товарным группам, где мы готовы импортировать продукцию, предоставлять режим наивысшего благоприятствования тем странам, которые не демонстрируют столь антироссийскую политику", – сказал он в комментарии RT.
Депутат добавил, что Россия всегда очень взвешенно и рационально подходит к такого рода решениям. РФ всегда держит паузу и дает возможность своим партнерам "оценить глупость шагов, которые они периодически делают".
Ранее 29 декабря Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в России некоторых товаров украинских производителей. Это стало ответной мерой на антироссийские санкции со стороны Украины, подчеркнул премьер.
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