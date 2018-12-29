МИД заявил о жестком отстаивании суверенитета России

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Российский МИД прокомментировал совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель относительно положения дел на Украине. В ведомстве выразили сожаление с обвинениями Берлина и Парижа, связанными с некими нарушениями прав человека в Крыму и эскалации в Азовском море.

На сайте министерства сказано, что российская сторона разделяет поддержку призыва Контактной группы в канун Нового года и Рождества, направленного на достижение стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня в восточных районах Украины. Вместе с тем, дипломаты подчеркнули важность реализации Минских договоренностей.

А вот со второй частью заявления Макрона и Меркель в МИД РФ не согласились. Требования, выдвигаемые с обвинениями в неких нарушениях прав человека в Крыму и эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, в ведомстве сочли неприемлемыми.

Кроме того, Москва напомнила о бесплодности попыток усомниться в правовом статусе Крыма и Севастополя. В комментарии говорится, что оба субъекта сделали осознанный выбор в соответствии с международным правом.

"Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций", – заключили в министерстве иностранных дел.

Ранее лидеры Германии и Франции потребовали освободить украинских моряков. Они также выступили с требованием обеспечить свободный проход через Керченский пролив.