Украинская погранслужба опровергла снятие запрета на въезд мужчин из РФ

Фото: ТАСС/Константин Чергинский

Заявление о снятии запрета на въезд российских мужчин от 16 до 60 лет на территорию Украины опроверг пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Соответствующий пост появился на его странице Facebook.

Он написал, что пограничники страны "продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев" на территорию Украины.

Один из комментаторов поинтересовался, снят ли запрет на въезд россиян. Слободян ответил отрицательно, добавив, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины, которые также могут ехать на Украину по заданию спецслужб РФ.

Днем ранее Слободян сам объявил, что запрет въезда на Украину для мужчин из России снят, однако цели визита будут проверяться. В связи с этим всем иностранцам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы.