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Москва 24

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В мире

29 декабря, 12:38

Вашингтон хочет "додавить" Пхеньян до переговоров – МИД РФ

политика за рубежом

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

США намерены "додавить" КНДР до переговоров, в том числе силой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в госдепе, такая "сверка часов" и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна предпринять усилия, чтобы вернуться к переговорам. По его словам, давление на КНДР не прекратится, пока не произойдет денуклеаризация.

Ранее северокорейский дипломат Пак Сон Иль обвинил Вашингтон в попытках усилить атмосферу враждебности против Пхеньяна. Таким образом он прокомментировал высказывания США о том, что КНДР распространяет компьютерный вирус WannaCry.

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