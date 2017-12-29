Вашингтон хочет "додавить" Пхеньян до переговоров – МИД РФ

29 декабря, 12:38
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
США намерены "додавить" КНДР до переговоров, в том числе силой. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в госдепе, такая "сверка часов" и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой", – сказал он в беседе с РИА Новости.
Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна предпринять усилия, чтобы вернуться к переговорам. По его словам, давление на КНДР не прекратится, пока не произойдет денуклеаризация.
Ранее северокорейский дипломат Пак Сон Иль обвинил Вашингтон в попытках усилить атмосферу враждебности против Пхеньяна. Таким образом он прокомментировал высказывания США о том, что КНДР распространяет компьютерный вирус WannaCry.
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