Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства

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Посол России в Польше Сергей Андреев не исключил, что польские власти могут закрыть и иные генконсульства в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24" указав на то, что в последнее время Запад руководствуется принципом, известным как "весьма вероятно".

По словам посла, Россия готова к любому развитию событий. Андреев также уточнил, что пока не идет речи о возобновлении работы консульства России в Познани.

При этом, несмотря на происходящее, посол России в Варшаве не увидел необходимости в снижении уровня дипотношений с Польшей. Он добавил, что Россия не начнет первой эскалацию конфликта. Однако, как Андреев утверждает, если придется реагировать, то российская сторона ответит тем же.

"Если все убрать, закрыть, ликвидировать, то потом восстановление будет куда труднее и обойдется куда дороже", – заключил посол.

О закрытии российского генконсульства глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в конце октября. В связи с этим он подчеркнул, что пребывание сотрудников российского ведомства на территории государства будет признано нежелательным. Срок на закрытие был установлен до полуночи 30 ноября.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польскую сторону готовиться к ответу. По ее словам, Москва в очередной раз стала свидетелем проявления со стороны Варшавы русофобии, помноженной на "болезненную шпиономанию".

В свою очередь, Сикорский пригрозил закрыть и оставшиеся в стране российские консульские представительства. По информации журналистов, такие меры могут быть приняты, если РФ якобы "продолжит организовывать акты саботажа в Европе".

Консульство России в Познани прекратило свою работу в четверг, 28 ноября.