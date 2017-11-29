Россия обвинила Вашингтон в попытке скрыть последствия операции в Ракке

29 ноября, 20:42
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Соединенные Штаты стремятся скрыть сведения о последствиях операции, которую международная коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) провела в сирийской Ракке. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя в рамках заседания Совбеза ООН 29 ноября.
"Вызывает большую тревогу гуманитарная ситуация в Ракке, вызванная, в первую очередь, неизбирательными силовыми действиями коалиции", − цитирует слова политика РИА Новости. "Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции", − подчеркнул Небензя на заседании СБ ООН.
Ранее сообщалось, что Пентагон включил противодействие России в список главных задач в 2018 году. Это следует из доклада генерального инспектора Минобороны США, где, в частности, говорится о значительности ядерного арсенала России и активном развитии в стране других видов вооружений.
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