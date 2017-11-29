Число западных наблюдателей на выборах-2018 сократят – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Россия планирует на президентских выборах 2018 года сократить количество и ограничить полномочия западных наблюдателей. При этом число делегатов из стран Азии будет напротив увеличено.
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦИК, сейчас ведомство активно сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, такими как Китай, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Камбоджа и Филиппины.
"США не допускают ни российских, ни каких-либо других наблюдателей на свои президентские и парламентские выборы. При всей нашей открытости и готовности к международному сотрудничеству не следует увлекаться приглашением тех, кто и так с утра до ночи, без перерыва на обед лезет в наши внутренние дела. Однако это, конечно, не значит, что нам следует полностью отказаться от сотрудничества с Западом", – цитирует издание слова председателя Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.
Речь идет не о полном запрете на допуск наблюдателей из стран Запада, а лишь об уменьшении представительства и изменении их правового статуса. Эти меры могут коснуться прежде всего США, Великобритании, а также прибалтийских стран.
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