Минфин США готовит новые санкции против России, заявил Павел Климкин

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Министерство финансов США готовит новые санкции против России. Об заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам министра, Киев сотрудничает с Конгрессом США в вопросе принятия акта о противодействии влиянию Москвы с помощью санкций, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что документ будет готов к концу января и станет "важным рычагом давления на Россию".

Ранее сообщалось, что стратегическое противодействие России в Пентагоне назвали одной из ключевых задач ведомства в 2018 году. Об этом сказано в докладе генерального инспектора Минобороны США.

Подчеркивается, что в докладе особое внимание уделили анализу внешней политики России, а также ее роли в урегулировании ситуации в Сирии.

В ноябре сенат США одобрил предложение выделить 4,6 миллиарда долларов на "сдерживание" России в Европе.