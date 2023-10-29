Заседание Совбеза ООН по конфликту на Ближнем Востоке пройдет 30 октября

Фото: depositphotos/ognjen1234

Заседание Совета безопасности ООН по конфликту на Ближнем Востоке пройдет в понедельник, 30 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующее в СБ постпредство Бразилии.

Уточняется, что заседание Совбеза пройдет в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому времени).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

В ХАМАС приветствовали принятие данной резолюции, а также призвали ООН принять действенные меры по немедленному выполнению этой инициативы.

Одновременно с этим постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности. Он указал на то, что одновременно с принятием резолюции была отклонена поправка к ней с осуждением действий ХАМАС.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств