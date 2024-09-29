Иракские группировки заявили об атаке по израильскому Эйлату

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Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке на цель в Эйлате на юге Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

Уточняется, что атака была проведена с применением беспилотников. Движение объявило удар по Эйлату ответом на обстрелы Палестины и Ливана со стороны Израиля.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.