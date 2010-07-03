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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала опубликовать стенограммы телефонных разговоров и переговоров бывшего президента США Барака Обамы.

"Будьте добры, представьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам", – отметила Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Захарова подчеркнула, что у мирового общества остались вопросы, связанные с деятельностью администрации Обамы "международных конфликтов", в результате которых произошли гуманитарные катастрофы.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия стоит за инцидентом вокруг телефонных переговоров Трампа и Зеленского.

Пелоси назвала разговор американского и украинского лидеров основанием для отрешения президента США от должности, после чего инициировала процедуру импичмента.

По ее словам, действия американского лидера демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов".

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. В ходе разговора Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Зеленский изучил "дело Байдена".

Минюст США не обнаружил в беседе нарушений законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования или других действий.

