ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздались в Киеве утром 29 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Предварительно, в городе работают системы противовоздушной обороны. Воздушная тревога в украинской столице действует уже более четырех часов.

Также сирены тревоги продолжают звучать в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях страны.

Этой ночью СМИ сообщали о взрывах в Харькове на востоке Украины. Позже звуки взрывов также прозвучали в Киевской и Черкасской областях.

26 августа ВС РФ выполнили массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данная атака по объектам Украины была одной из самых массированных. Он подтвердил повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

