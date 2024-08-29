ТАСС: несколько взрывов произошло в Киевской области

29 августа, 05:33Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы прозвучали в Киевской области на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Военная администрация Киевской области объявляла о работе ПВО в регионе. Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины, в том числе в Киевской, Винницкой, Николаевской, Сумской и других областях страны.
Этой ночью серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины. Какие-либо подробности случившегося не приводились. Также о звуках взрывов сообщалось в Черкасской области.
26 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.
Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины