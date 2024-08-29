ТАСС: несколько взрывов произошло в Киевской области

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Взрывы прозвучали в Киевской области на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Военная администрация Киевской области объявляла о работе ПВО в регионе. Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины, в том числе в Киевской, Винницкой, Николаевской, Сумской и других областях страны.

Этой ночью серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины. Какие-либо подробности случившегося не приводились. Также о звуках взрывов сообщалось в Черкасской области.

26 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.