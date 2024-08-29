ТАСС: взрывы произошли в Харькове на Украине

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Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины, в том числе в Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской и прочих областях страны.

В ночь на 28 августа серия взрывов прогремела в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Утром 26 августа российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.