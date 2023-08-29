Кандидат в президенты США заявил, что власти вводят в заблуждение о ситуации на Украине

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Американские власти вводят общественность в заблуждение о происходящем на Украине, написал претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

"Добавьте к этому списку происхождение коронавируса, мошеннические обвинения о связях Трампа (бывший президент США Дональд Трамп. – Прим. ред.) с Россией и ноутбук (сына действующего президента США Джо Байдена. – Прим. ред.) Хантера Байдена", – поделился политик.

Так он прокомментировал публикацию с прикрепленным мемом. Его суть заключается в том, что верить в утверждения американского правительства об Украине еще смешнее, если вспомнить ложь Вашингтона о своих действиях на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке.

Ранее Рамасвами заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году он признает контроль РФ над новыми регионами. По его словам, он снимет с Москвы введенные санкции и заблокирует кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.

До этого он допустил исчезновение США в случае конфликта с Россией и Китаем. Он заявлял, что у Вашингтона нет возможностей по защите от ядерного оружия.