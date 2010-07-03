Россия выплатит взнос в Совет Европы за два года

16:29
16:29
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Фото: depositphotos/paulgrecaud
Россия выплатит долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы в Совет Европы, говорится в распоряжении правительства.
54,7 миллиона евро возьмут из федерального бюджета. Выплата согласована с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
В июне ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За возвращение России единогласно проголосовали 12 стран. Это Андорра, Азербайджан, Австрия, Кипр, Испания, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция.
Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Латвия, Грузия, Литва и Украина. Большинство депутатов в польской, шведской и британской делегациях также проголосовали против документа.
В МИД отметили, что восстановление российской делегации в правах создает условия для возможного погашения задолженности перед организацией. Этот шаг назвали важным для урегулирования кризиса в отношениях.
В июле Москва заплатила взнос за 2019 год в размере 33 миллионов евро. Выплаты рассчитываются по специальным формулам. Учитываются размер ВВП и численность населения. Среди государств, вносящих наибольшие суммы, значится и РФ.
В 2014 году делегацию России лишили права голоса из-за событий на Украине и ситуации с Крымом. В июне 2017-го Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
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