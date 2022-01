Трамп назвал "большой историей" взлом сервера Клинтон компанией из Китая

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ о взломе почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон компанией из Китая. Этот инцидент глава Белого дома назвал "большой историей", пишет "Газета.ру".

Американский лидер отметил, что эта история связана с большим количеством секретной информации.

"Свежая статья: "Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон", − написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Они уверены, что это не Россия (шутка!)?" − с иронией добавил политик.

Report just out: “China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.” Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!