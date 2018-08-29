Трамп назвал "большой историей" взлом сервера Клинтон компанией из Китая

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ о взломе почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон компанией из Китая. Этот инцидент глава Белого дома назвал "большой историей", пишет "Газета.ру".
Американский лидер отметил, что эта история связана с большим количеством секретной информации.
"Свежая статья: "Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон", − написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Они уверены, что это не Россия (шутка!)?" − с иронией добавил политик.
По данным СМИ, атака на личный почтовый сервер Клинтон могла быть частью разведывательной операции.