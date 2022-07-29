Володин назвал предателями россиян, которые решили переждать спецоперацию в других странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Россияне, которые покинули страну на время проведения спецоперации на Украине, должны понимать, что являются предателями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на форуме "Территория смыслов".



Он отметил, что политики, которые высказались против признания независимости ДНР и ЛНР, выступают против своего народа.

"100% политических фракций в Госдуме поддержали независимость ЛНР и ДНР. И это очень важно. А тот, кто не поддержал, он не с народом", – приводит слова Володина ТАСС.

Спикер Госдумы подчеркнул, что политики, которые "примазываются" к разным партиям, но против этих решений, должны понимать, что используют эти партии как трамплин. Однако такие люди не со своей страной и народом.

В конце марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых звезд покинуть Россию на фоне событий на Украине. По его словам, это не главное. Он подчеркнул, что не нужно драматизировать отъезд одной или даже нескольких звезд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

