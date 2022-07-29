США не нравится линия РФ по укреплению информбезопасности в мире – дипломат в ООН

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Практические предложения России об укреплении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий и защите суверенитета государств не нравятся США. Об этом заявил представитель РФ Константин Смирнов.

По его словам, действия Вашингтона направлены на исключение из переговоров в этой области конструктивно настроенных участников. Он добавил, что любое государство может попасть под визовый удар, передает его слова ТАСС.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки из США, Украины и Грузии. В ведомстве заявили, что будут реагировать на агрессивные действия иностранных государств.

До этого сообщалось, что российская хаккерская группа и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях армии Украины и об обстановке на фронте. Отмечалось, что данные поступают в режиме реального времени.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

