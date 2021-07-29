Собянин поддержал идею ЕР о создании окружных и районных волонтерских центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Кандидат в депутаты Госдумы Артем Метелев предложил создать сеть окружных и районных "доброцентров", которые станут точками сбора для инициативных людей, желающих помогать соседям и городу. Сергей Собянин написал в своем блоге о поддержке инициативы и пообещал помочь ее реализовать.
Метелев назвал Москву самым неравнодушным и отзывчивым городом, а после напомнил, что в 2016 году в столице было 7% волонтеров. К настоящему моменту их количество увеличилось до 20%. Они работают в музеях, больницах, содействуют реализации экологических проектов.
Кандидат в депутаты Госдумы обратился к результатам исследования фонда "Общественное мнение" и рассказал, что 31% москвичей задумываются о возможности стать волонтерами, но не становятся. Обычно люди объясняют, что не присоединяются к движению из-за возраста или отсутствия свободного времени.
"Но есть еще третий ответ, не менее важный для людей. Они говорят: "Я не знаю как". Они не понимают, как начать. Они вроде видят социальную рекламу на билбордах, но не понимают, как это сделать", – рассказал о проблеме Метелев.
В качестве решения он предложил открыть "доброцентры" по всему городу, так как иногда людям тяжело проехать через весь город.
Собянин назвал идею создания сетевой структуры на уровне округов и районов интересной и поддержал инициативу.
"Это классная идея, потому что каждый район – это огромный город, по сути, своя специфика, идентичность", – произнес он.
Ранее ведущий программы "60 минут" Евгений Попов рассказал, что каждый 4-й житель Москвы хотя бы раз участвовал в благотворительных программах. Особую важность, считает Попов, волонтерское движение имеет в период пандемии коронавируса.
Москвичам рассказали о работе волонтеров
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