МИД РФ вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

12:49
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
МИД РФ вернул ноту Украины по поводу парада ВМФ без рассмотрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Там подчеркнули, что Россия имеет право проводить любые мероприятия на своей территории без согласования с другими государствами. Украинским коллегам в МИД РФ посоветовали избавиться от иллюзий и смириться с тем, что Крым и Севастополь являются территориями России.
Ранее украинское дипломатическое ведомство отправило ноту России по поводу проведения парада ВМФ в Севастополе. Кроме того, аналогичный документ был передан генеральному секретарю ООН от постпреда Украины в данной организации Сергея Кислицы.
26 июля в Севастополе состоялся парад военно-морских сил в честь дня ВМФ. В нем приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения.
Главный военно-морской парад в этот день прошел в Кронштадте. Его посетил президент России Владимир Путин. Перед началом мероприятия глава государства поздравил всех с днем ВМФ и отметил, что военно-морские силы России безупречно служат Отечеству и успешно справляются со сложнейшими задачами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: