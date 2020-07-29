МИД РФ вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

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МИД РФ вернул ноту Украины по поводу парада ВМФ без рассмотрения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Там подчеркнули, что Россия имеет право проводить любые мероприятия на своей территории без согласования с другими государствами. Украинским коллегам в МИД РФ посоветовали избавиться от иллюзий и смириться с тем, что Крым и Севастополь являются территориями России.

Ранее украинское дипломатическое ведомство отправило ноту России по поводу проведения парада ВМФ в Севастополе. Кроме того, аналогичный документ был передан генеральному секретарю ООН от постпреда Украины в данной организации Сергея Кислицы.

26 июля в Севастополе состоялся парад военно-морских сил в честь дня ВМФ. В нем приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения.

Главный военно-морской парад в этот день прошел в Кронштадте. Его посетил президент России Владимир Путин. Перед началом мероприятия глава государства поздравил всех с днем ВМФ и отметил, что военно-морские силы России безупречно служат Отечеству и успешно справляются со сложнейшими задачами.