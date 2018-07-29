Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что пригласила Владимира Путина посетить с государственным визитом Загреб.

"Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве", – цитирует главу государства газета "Коммерсант". Она отметила, что это был бы первый официальный визит Путина в Загреб.

Грабар-Китарович добавила, что встреча может состояться, как только это будет удобно обоим лидерам. В Хорватии очень ждут визита российского президента, пояснила она.

Отношение хорватов к РФ, по мнению главы государства, продемонстрировал баннер на ЧМ-2018 с надписью "Спасибо, Россия!". Переговоры, по ее словам, могли бы пойти на пользу всему региону Юго-Восточной Европы.

Грабар-Китарович посетила два матча чемпионата мира по футболу в России. Во время визитов она запомнилась тем, что демократично одевалась и прилетала обычными рейсами вместе с другими болельщиками.