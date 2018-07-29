Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

29 июля, 19:53
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции примкнуть к блоку во время саммита в Йоханнесбурге.
"Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ", – цитирует главу государства Hurriyet Daily News. По словам Эрдогана, члены БРИКС тепло приветствовали его предложение.
Он также отметил, что все пять стран блока входят в в G20, членом которой является и Турция. Теперь страна хочет стать частью БРИКС.
Ранее Владимир Путин заявил, что увеличивать число стран БРИКС пока не планируется. В блоке не исключают расширение в будущем. Кандидаты проявляют, но участники альянса с осторожностью рассматривают предложения, добавил президент РФ.
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