Джалили лидирует после подсчета почти 11 млн голосов на выборах президента Ирана

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Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватор Саид Джалили лидирует на досрочных президентских выборах. Об этом со ссылкой на представителя избирательного штаба сообщает телеканал IRIB.

Бюллетени были подсчитаны в 28 тысячах из 58 тысяч избирательных участков, на данный момент Джалили набирает 4,266 миллиона голосов, а экс-глава Минздрава Масуд Пезешкиян – 4,244 миллиона.

На третьем месте расположился спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, а четвертое занял консерватор Мостафа Пурмохаммади.

На данный момент подсчитано около 11 миллионов голосов. Всего в республике 61 миллион избирателей.

Досрочные выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Жертвами стали 8 человек. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед.

