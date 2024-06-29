Bolivia TV: суд в Боливии дал полгода превентивного заключения мятежным генералам

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Суд в Боливии назначил полгода предварительного тюремного заключения задержанным лидерам попытки военного переворота, которых обвиняют в терроризме и вооруженном мятеже. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV.

"Хуанe Хосе Суньиге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооруженном покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро", – указано в сообщении.

Попытка переворота была предпринята 26 июля местным генералом Хуаном Хосе Суньигой, который вывел военных на площадь перед зданием правительства. Впоследствии он был задержан и ему предъявили обвинение.

В МИД России осудили попытку военного переворота и заявили о полной поддержке правительства президента Арсе.

