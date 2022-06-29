Кремль не получал письма от отца приговоренного в ДНР к казни марокканца – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал письма от отца приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Брагима Саадуна.

"Пока не получали", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала, что отец приговоренного марокканца связался с арабской редакцией и попросил передать письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании и надеждой на милосердие, мудрость и отцовские чувства президента.

Мужчина отметил, что его сын "впутался в эту войну совершенно напрасно".

"Вы (Владимир Владимирович. – Прим. ред.) верите в Господа Бога, который всегда призывает к миру, терпимости и прощению грехов. Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни", – добавил он в своем обращении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

