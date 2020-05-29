Мишустин призвал использовать лучшие практики времен СССР для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что для борьбы с коронавирусом в СНГ необходимо использовать лучшие практики советских времен.

Он напомнил, что у стран Содружества имеется общее эпидемиологическое общество. В связи с этим, по словам Мишустина, необходимо придерживаться совместных мер реагирования.

"У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время", – отметил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

Он добавил, что ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета рассказал о дальнейшем развитии ЕАЭС. В частности, он подчеркнул, что перед странами, входящими в организацию, стоят большие задачи по преодолению последствий пандемии коронавируса.