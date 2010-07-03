В Мосгордуму внесен проект постановления о назначении даты выборов депутатов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В Мосгордуму внесен проект постановления о назначении выборов депутатов МГД на 8 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на спикера городского парламента Алексея Шапошникова.

"Документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента в следующую среду, 5 июня", – заявил председатель Мосгордумы.

Накануне Мосгордума также приняла закон об электронном голосовании. По словам экспертов, оно полностью исключит возможность повторного участия в выборах в городской парламент. С 30 мая стартуют избирательные компании по выборам в Единый день голосования.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года будет проводиться более 5000 избирательных кампаний. В 22 регионах пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.

В 16 регионах в этот день будут выбирать высшие должностные лица субъектов. В 13 регионах состоятся выборы депутатов законодательных или представительных органов государственной власти, в трех пройдут выборы глав муниципальных образований административных центров.

