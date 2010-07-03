В Мосгордуму внесен проект постановления о назначении даты выборов депутатов

В Мосгордуму внесен проект постановления о назначении выборов депутатов МГД на 8 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на спикера городского парламента Алексея Шапошникова.
"Документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента в следующую среду, 5 июня", – заявил председатель Мосгордумы.
Накануне Мосгордума также приняла закон об электронном голосовании. По словам экспертов, оно полностью исключит возможность повторного участия в выборах в городской парламент. С 30 мая стартуют избирательные компании по выборам в Единый день голосования.
В Единый день голосования 8 сентября 2019 года будет проводиться более 5000 избирательных кампаний. В 22 регионах пройдут выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров.
В 16 регионах в этот день будут выбирать высшие должностные лица субъектов. В 13 регионах состоятся выборы депутатов законодательных или представительных органов государственной власти, в трех пройдут выборы глав муниципальных образований административных центров.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.