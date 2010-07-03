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00:09

На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

политика за рубежом

00:09

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Фото: ТАСС/Zuma

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, который подозревается в госизмене, рассказал об отмене переброски военных в Крым в 2014 году. По его словам, тогда была "подготовлена операция по переброске личного состава" на Крымский полуостров "для деблокировки воинских частей".

«Был подготовлен личный состав, загружен на самолеты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины", − цитирует Заману "Интерфакс-Украина". Как отметил бывший начальник украинского генштаба, после этого "летчики получили команду, развернулись и вернулись назад, на аэродромы базирования".

По мнению Заманы, в то время у Киева "не было желания и политической воли", чтобы "переломить ситуацию в свою пользу". Украинский военный признался, что "не видел" официальных документов, но ему якобы "рассказывали" об этой операции.

24 мая Киевский апелляционный суд освободил Владимира Заману, задержанного по подозрению в госизмене, "под личное обязательство".

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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