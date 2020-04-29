Глава МВД предложил Центробанку открыть доступ к банковской тайне – СМИ

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Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной дать доступ сотрудникам его ведомства к банковской тайне, сообщает газета "Известия".

Он подчеркнул, что соответствующее изменение в законодательство уже подготовлено. Колокольцев отметил, что это необходимо, поскольку представители правоохранительных органов не могут оперативно получить информацию во время расследований преступлений, связанными с банковскими операциями.

Он привел пример дел, связанных с финансовыми махинациями вокруг ФК "Открытие" и Промсвязьбанка. Колокольцев напомнил, что нарушения были обнаружены еще в 2016–2017 годы.

Однако в связи с действием банковской тайны представители МВД смогли получить доступ к необходимым данным лишь спустя два года. Колокольцев подчеркнул, что за это время владельцы смогли вывести 104 миллиарда рублей.

Подготовить изменение в законодательстве, связанное с банковской тайной, в МВД решили в связи с регулярно возникавшим недопониманием между ведомством и кредитными организациями. Колокольцев заявил, что они отказывались предоставлять информацию в связи с неоднозначностью толкования некоторых статей в законе.

Ранее в Госдуме сообщили, что ускорят работу над законопроектами, которые являются приоритетными для ЦБ РФ. Так, в частности, к 12 мая планируется рассмотреть инициативы о кибермошенничестве и использовании биометрических данных.