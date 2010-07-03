Психиатр прокомментировал рэп президента Туркмении

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович полагает, что за выступлением главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, спевшего о своем жеребенке, скрывается "двойная восточная мудрость", сообщает ИА "НСН".
"Я, так думаю, что выступление о талантах говорит, несомненно. Также это попытка продемонстрировать свою современность, попытка избежать агрессивных запретительных мер – взамен им предложена очень изящная альтернатива", – отметил Федорович.
По его мнению, это является попыткой "взять на себя аудиторию молодежную", и попыткой продемонстрировать, что глава государства "знает, умеет все, должен быть и будет всем для граждан своей страны". Также это говорит о о
"Если сравнивать песнь о жеребенке и светлом будущем с ужасными рэп-баттлами, где 90% речи – ненормативная лексика, то это еще можно рассматривать и как хороший литературный пример", – считает психиатр.
Он также отметил, что "не всем же президентам выезжать на мотоциклах, заигрывая с мотосообществом".
Ранее Бердымухамедов зачитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач. В песне говорится, что жеребенок является провозвестником благополучия для страны и источником вдохновения.
Выступление было приурочено к празднованию Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе.
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