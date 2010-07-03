В Индонезии перенесут столицу

Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение о переносе столицы с острова Явы. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министра планирования развития страны Бамбанга Броджонегоро.
"Президент решил переместить столицу за пределы Явы. Это важное решение", – отметил он после заседания кабинета министров.
Власти страны пока не решили, куда именно переносить столицу. Министр планирования развития Индонезии отметил, что перенос столицы может занять до 10 лет.
Сейчас столицей Индонезии является город Джакарта. Он находится на северо-западе побережья острова Ява. Это крупнейший город Индонезии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.