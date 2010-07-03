В Индонезии перенесут столицу

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Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение о переносе столицы с острова Явы. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министра планирования развития страны Бамбанга Броджонегоро.

"Президент решил переместить столицу за пределы Явы. Это важное решение", – отметил он после заседания кабинета министров.

Власти страны пока не решили, куда именно переносить столицу. Министр планирования развития Индонезии отметил, что перенос столицы может занять до 10 лет.

Сейчас столицей Индонезии является город Джакарта. Он находится на северо-западе побережья острова Ява. Это крупнейший город Индонезии.