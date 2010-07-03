Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркмении зачитал рэп. Текст Гурбангулы Бердымухамедов написал сам.

Подпевает и аккомпанирует президенту его внук Керимгулы, который написал музыку к песне. Рэп посвящен жеребцу по прозвищу Ровач – в переводе на русский "благополучный".