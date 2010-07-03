Пушков оценил слова Зеленского об украинской миссии

Фото: ТАСС/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Владимира Зеленского о миссии Украины. В Twitter представитель Совфеда отметил, какие шаги избранному президенту соседнего государства следует сделать прежде всего.

По мнению Зеленского, Украина должна стать примером демократии для постсоветских стран. В ответ на это Пушков порекомендовал политику сперва наказать виновных "в резне в Одессе" и "обстрелах Донбасса", а также "запретить своих нацистов".

"Пока Украина – это пугало, а не пример", – резюмировал сенатор.

Заявление Зеленского стало реакцией на указ Владимира Путина об упрощенном получении паспортов РФ для жителей ДНР и ЛНР. Он призвал Москву не "соблазнять граждан Украины" российским гражданством.

Между тем Путин подчеркнул, что у России нет желания создавать Украине проблемы, однако ситуация с правами населения на юго-востоке страны переходит границы.